Состоялась встреча делегации во главе с руководителем ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаевым и делегации под руководством Нориаки Такетани, директором по Центральной Азии японской государственной компании TEPSCO, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

На встрече, на которой приняли участие менеджер реализованного в Баку проекта «Шимал-2» Сато Митсуюки, и менеджер по развитию бизнеса компании TEPSCO Яшуши Шиногини, обсуждалось нынешнее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе новые проекты генерации.

На встрече особенно было подчеркнуто плодотворное 25-летнее сотрудничество, и Баба Рзаев вручил Нориаки Такетани грамоту.