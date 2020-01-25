Октай Ширалиев готовится к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ об усилении профилактических мер против коронавируса 2019-nCoV, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

В документе даны соответствующие поручения по усилению санитарно-гигиенических мер в медицинских учреждениях страны, выполнению требований эксдемического режима и дезинфекционных мер, выделению и оборудованию специальных палат для госпитализации пациентов с подозрением на вирусные инфекции и, в частности, детей и пожилых людей.

В приказе министра также предусмотрены меры по введению ограничительных мер в медицинских учреждениях при случае необходимости, использованию медицинским персоналом индивидуальных средств защиты, и созданию запасов лекарственных и дезинфекционных препаратов, а также индивидуальных средств защиты.

Кроме того, предусмотрено совместное сотрудничество Министерства здравоохранения и Государственного таможенного комитета по медицинскому наблюдению за людьми, прибывающими в Азербайджан из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Отметим, что число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, сегодня достигло 4515. Число летальных исходов составило 106. Также анонимные источники сообщают, что власти Китая скрывают точное число заболевших, которое якобы приближается к ста тысячам.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.