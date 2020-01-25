Германия отказалась от дорогих американских беспилотников
Германия отказалась от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-4C Triton производства американской корпорации Northrop Grumman. Об этом сообщило издание Defense News.
По данным издания, правительство Германии решило отказаться от закупки партии беспилотников Triton стоимостью $2,5 млрд и приобрести вместо них самолеты радиоэлектронной разведки (РЭР) на базе авиалайнера Bombardier Global 6000, пишет ТАСС.
Основной причиной отказа от закупки дорогостоящих беспилотников, отмечает издание, стала убежденность немецких чиновников в неспособности БПЛА достичь соответствия нормам безопасности, необходимым для полетов в европейском воздушном пространстве, к 2025 году. "Также стоимость Triton существенно выросла по сравнению с ранее проведенными оценками", - отметило издание со ссылкой на официального представителя Минобороны Германии.