Эльхан Мамедов стал исполняющим вице-президентом АФФА
После Отчетно-выборной конференции АФФА состоялось заседание Исполкома.
Эльхан Мамедов был назначен Исполкомом на новую должность – исполняющего вице-президента. Вице-президентами будут Рауф Алиев, Эльшад Насиров и Вагиф Садыхов.
Пост генерального секретаря также останется за Эльханом Мамедовым.
«Этот вопрос также обсуждался на Исполкоме, - говорит Э.Мамедов. - Решили, что функции исполняющего вице-президента и генсека схожи, поэтому Исполком доверил мне остаться и на посту генерального секретаря».