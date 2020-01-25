Минэкологии о массовой гибели птиц на Каспии

В Азербайджане был проведен осмотр прибрежных территорий Каспия ввиду гибели перелетных птиц в акватории Каспийского моря, вокруг полуострова Миянкала северной иранской провинции Мазандаран. Об этом сказал директор департамента по охране биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий Минэкологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, передает Trend.

По словам Ализаде, осмотр установил отсутствие подобных случаев в Азербайджане: «Тем не менее, создана мониторинговая группа, которой поручено проведение серьезного расследования. В случае выявления подобных фактов тушки птиц должны быть изъяты и переданы в Агентство пищевой безопасности для проведения анализов, с целью установления причины их гибели».

В акватории Каспийского моря, вокруг полуострова Миянкала северной иранской провинции Мазандаран наблюдается массовая гибель птиц. За последние четыре дня вокруг полуострова Миянкала было собрано и уничтожено 4,1 тысячи тушек погибших птиц, вчера эта цифра достигла 5,95 тысяч. В основном это фламинго, утки и лысуха.