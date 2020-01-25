Руководство Госкомтаможни примет граждан в Ширване, Саатлы и Билясуваре

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 31 января председатель Госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев проведет встречу с жителями Ширвана. Гаджикабульского и Сабирабадского районов. Встреча состоится в Доме молодежи в Ширване в 10:00.

В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов проведет встречу с гражданами в Саатлинском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев – в Билясуварском районе.

В ходе встречи будут выслушаны обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами.

Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195 и (012)4042200.