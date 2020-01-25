Нарышкин: Черчилль предлагал Сталину поделить Европу

Британский премьер Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния, рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка «Сталин, Рузвельт, Черчилль», впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаги, которую показал членам советской делегации», – сказал Нарышкин, передает РИА Новости.

В этом документе в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии – 75%.