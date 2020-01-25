В Китае рассказали, как не заразиться опасным коронавирусом

Представитель Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван рассказал, каким образом новый коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку.

По его словам, заразиться можно контактным путем, если вирус попадет на кожу рук, и человек по неосторожности потрет ими глаза. "Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им", - цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, Ли Синван призвал по возможности отказаться от близких контактов, уточнив, что заражение может произойти на расстоянии от одного до двух метров. Он указал, что коронавирус распространяется прежде всего воздушно-капельным путем.