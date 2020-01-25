32 кандидата на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу

Исполняющий вице-президент и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов сообщил о том, что в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана есть 32 специалиста.

«Мы пока не ведем переговоры, но все эти тренеры сейчас свободны, - заявил вице-президент. - Мы представили этот список членам Исполкома. К следующему собранию нужно его сократить. В шорт-лист войдут примерно 13-15 человек.

В списке специалисты разного уровня. Есть титулованные, есть менее известные, есть тренеры из соседних стран и те, кто уже работал в Азербайджане. Все члены Исполкома высказали свои мнения. Примерно через две недели Исполком соберется вновь, и уже будет больше конкретики.

3 марта в Амстердаме состоится жеребьевка Лиги наций. Узнаем наших соперников, и на основе этой информации будем ставить задачи перед новым главным тренером. Пока сложно предъявлять требования, не зная, с кем нам предстоит играть. Но надеюсь, что главного тренера назначим до жеребьевки».

В свою очередь, новоиспеченный вице-президент АФФА Вагиф Садыхов заявил о том, что является сторонником того, чтобы в списке кандидатов был и азербайджанский специалист. Он также сообщил, что ведутся обсуждения о создании еще одной сборной Азербайджана, которая будет связывать основную сборную и молодежную. Возможно, это будет команда U-23, и ее обязательно должен возглавить местный тренер.