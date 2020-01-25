Согласно данным издания, «сделка века», разработанная при участии старшего советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, должна установить «новые границы Израиля» и признать израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины, передает ТАСС. План должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предполагает, что суверенитет Израиля признается над большей частью долины реки Иордан, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что палестинская сторона может выступить против плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. The New York Times подчеркивает, что Трамп понимает это: однако ему важно, чтобы сделка сыграла на руку в деле по импичменту.

О планах передать суверенитет над большей частью Иорданской долины Израиля говорят и источники The Jerusalem Post. Стране предлагается передать поселения на Западном берегу реки Иордан. Границы планируют провести так, чтобы страна могла получить максимально большую территорию с минимальным количеством неизраильского населения, чтобы палестинцы могли обособленно жить в «демилитаризованном государстве», пишет газета.

Американский лидер назвал так называемую сделку века «отличным планом, который сработает», однако допустил, что палестинская сторона может негативно отреагировать на предложение Соединенных Штатов.

Часть Западного берега реки Иордан относится к частично признанному государству Палестина. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 году Израиль санкционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев. США признали законность поселений Израиля на Западном берегу.