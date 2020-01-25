«Конфликты на постсоветском пространстве являются следствием ошибочных решений, принятых во времена после формирования СССР. Россия как правопреемница Советского Союза, естественно, вовлечена в процесс урегулирования этих конфликтов, включая и карабах ский конфликт», - сказал haqqin.az глава Российского государственного гуманитарного университета, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований Ефим Пивоваров.

Как считает Пивоваров, наши страны являются наследием Советского Союза и никому, кроме как друг другу, не нужны. И они никогда не будут приняты в новые интеграционные системы в качестве полноправных членов.

Будущее бывших советских республик, утверждает российский эксперт, заключается в интеграции, без которой невозможно развитие. И Россия заинтересована в такой интеграции. Москва как сопредседатель МГ ОБСЕ стремится, чтобы карабахский конфликт был урегулирован. И были периоды, когда противостоящие стороны почти договорись и нашли компромиссы, но в последний момент все сорвалось. В любом случае Россия возобновит попытки разрулить ситуацию в карабахском конфликте, уверен Пивоваров.

«Если у кого-то появляется идея, что Россия стравливает Армению и Азербайджан, то это чистой воды безумие. Наряду с Россией оружие в регион продают многие страны - Франция, Израиль, США и др. Разве это означает, что эти государства создают межнациональные проблемы? Да, Россия, как и все другие государства, продает свою оружейную продукцию, но это просто бизнес», - подчеркнул визави haqqin.az.