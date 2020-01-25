Посол Зейналлы: Китай пока не разрешает вывезти азербайджанских студентов из Уханя

"В центре нашего внимания, в первую очередь, находятся азербайджанские студенты из города Ухань - эпицентра распространения коронавируса", - заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы в эфире AzTV, сообщает Report.

"Мы каждый день с ними на связи, интересуемся их состоянием. Студентам из Уханя сложнее всего, так как они не могут выходить из своих квартир и общежитий. Но они обеспечиваются питанием в столовых. Те, кто живет в квартирах, сами запаслись продуктами питания", - сказал посол.

Акрам Зейналлы отметил, что китайская сторона официально объявила в Ухане карантин: "Правительство Китая считает на начальном этапе опасным вывоз людей из зоны карантина, но мы ведем серьезные переговоры, чтобы вывезти наших студентов из данной зоны. Власти Азербайджана серьезно относятся к ситуации с нашими студентами. Надеемся, что переговоры дадут положительный результат".