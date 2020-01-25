Путина предложили записать в Конституции как Верховного правителя

В рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию России поступило более 100 предложений о поправках, рассказал «Московскому комсомольцу» сопредседатель группы Павел Крашенинников.

По его словам, одна из поправок заключается в том, чтобы переименовать должность главы государства в Верховного правителя.

Также известно, что в числе 17 поправок – предложения по уточнению статуса Госсовета, по статусу Совета безопасности, по изменению порядка избрания Госдумы.