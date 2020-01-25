Выступавший за Азербайджан чемпион мира трагически погиб в России
Дагестанский борец вольного стиля, выступавший за сборную Азербайджана Султан Насруллаев скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области. Об этом изданию Midag.ru рассказали близкие погибшего.
Согласно информации, авария произошла на 607-м километре автодороги Москва – Астрахань на территории Грибановского района Воронежской области. В результате происшествия погибли четверо молодых людей из Дагестана.
Отметим, что выступавший в весовой категории 54 кг С.Насруллаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей в августе 2011 года в Венгрии.