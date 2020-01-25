Сотрудники береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) продолжают мероприятия по организации контроля за суднами в море и их спасению.

Как сообщили haqqin.az в ГПС, 25 января около 21:00 в отделение берегового контроля поступила информация с рыболовного судна «Идрис» об образовании течи, опасности потопления судна и о необходимости спасения экипажа.

Отдел берегового контроля направил в этом направлении малогабаритное плавательное средство. Из-за большого размера пробоины на корабле предотвратить поступление воды на борт было невозможно. Около 22:15 по местному времени 4 рыбака были спасены. В 23:00 корабль затонул.

Установлено, что спасенные военнослужащими береговой охраны Государственной пограничной службы являются жители Нефтчалинского района - капитан судна Талыбов Алескер Мамедали оглу (1958 г.р.), механик Микаилов Алимадат Агасадиг оглу (1963 г.р.), матрос Ахмедов Аладдин Тапдыг оглу (1962 г.р.), матрос Новрузов Аскер Магеррам оглу (1982 г.р.).