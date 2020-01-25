Ильхам Алиев поручил, Али Асадов созвал совещание

На совещании были обсуждены меры по предотвращению проникновения эпидемии и принято решение по реализации соответствующих мер.

Сегодня по поручению президента Ильхама Алиева в Кабинете министров состоялось совещание, посвященное упреждающим мерам в связи с эпидемией коронавируса в китайском городе Ухань, сообщает пресс-служба Кабмина.

Было принято решение о проведении нижеследующих мер, предусмотренных для подобных случаев:

- переход на усиленный режим в погранично-пропускных пунктах;

- обязательное проведение тщательного медосмотра всех лиц, приезжающих из КНР, в частности, зон эпидемии, и взятие их под контроль;

- подготовка списка продовольственных продуктов из категории повышенного риска через которые может распространиться вирус, и усиление на продовольственных рынках контроля над этими продуктами;

- создание «горячей линии» в медучреждениях;

- проведение просветительской работы с населением о вирусе и методах борьбы с ним;

- регулярное информирование населения о ситуации.

До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, необходимых в таких случаях.

Также было подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным вирусом, ситуация в связи со здоровьем населения находится под полным контролем государства, и никаких оснований для беспокойства нет.

На совещании было принято решение создать Рабочую группу под руководством Минздрава и с участием надлежащих структур.

В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации ВОЗ, поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане. Также посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами Китая и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране.