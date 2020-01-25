В России рассекретили имена разведчиков-нелегалов

В преддверии 100-летия Службы внешней разведки России, отмечаемого в этом году, руководство ведомства приняло решение рассекретить имена сразу семи разведчиков-нелегалов. Это беспрецедентный случай, когда раскрыты имена нескольких агентов.

Список озвучил на пресс-конференции директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которого процитировало РИА Новости. «Это Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков», — перечислил Нарышкин, упомянув также Героя России Виталия Нетыксу и его жену Тамару. В числе рассекреченных разведчиков оказались Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

Пресс-бюро СВР пообещало позже опубликовать подробности биографии своих сотрудников.

Нелегалом считается разведчик, который работает в чужой стране под видом ее гражданина или гражданина другого государства.