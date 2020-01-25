Поприветствовав гостя, Сафар Мехтиев рассказал об эффективном сотрудничестве между ГТК и ВТамО и выразил уверенность в том, что взаимные связи будут развиваться и в будущем.

28 января председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с заместителем главы Директората по усилению потенциала Всемирной таможенной организации (ВТамО) Таели Кангом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Рассказав гостю об инновативных реформах в таможенной сфере, осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым, и об их результатах, Сафар Мехтиев заявил, что эффективное сотрудничество с ВТамО способствует успешной реализации реформ.

После этого Сафар Мехтиев рассказал о шагах, которые будут предприняты в области эффективного таможенного администрирования, содействия международной торговле и ускорения транзитных операций, и сказал, что нововведения будут внедрены в соответствии с рекомендациями ВТамО.

Заместитель главы Директората по усилению потенциала Всемирной таможенной организации Таели Канг с удовлетворением рассказал о сотрудничестве между представляемой им организацией и ГТК Азербайджана. Он высоко оценил нововведения, внедренные азербайджанскими таможенными органами в последние годы, и их результаты.

Он подчеркнул, что размещение в Азербайджане Европейского регионального офиса по усилению потенциала ВТамО, Регионального учебного и кинологического центра стало результатом успешной деятельности азербайджанских таможенных органов и эффективного сотрудничества между ГТК и представляемой им организацией.

Говоря об избрании Азербайджана в прошлом году главой Европейского региона ВТамО, Таели Канг выразил надежду, что азербайджанские таможенные органы внесут значительный вклад в деятельность международной таможенной семьи.

Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.