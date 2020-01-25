В Китае сказали, когда наступит пик вспышки коронавируса

Пик вспышки коронавируса наступит в Китае примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не ожидается, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, думаю, пик наступит где-то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста», – сказал Чжун Наньшань, передает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Отметим, что в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4 547, умерли 106 человек.