Мадуро распродает последнее
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать контрольный пакет акций государственной нефтяной компании PDVSA крупным международным корпорациям, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников агентства, власти страны уже провели переговоры по этому вопросу с «Роснефтью», а также испанской Repsol и итальянской Eni.
Идея, по данным Bloomberg, состоит в том, чтобы позволить крупным международным игрокам нефтегазового сектора получить контроль над государственными активами в нефтяной сфере и реструктурировать часть долга PDVSA.
Собеседники Bloomberg уточняют, что переговоры венесуэльской PDVSA с другими компаниями пока находятся на ранней стадии и сталкиваются с трудностями, вызванными санкциями со стороны Вашингтона, которые запрещают любым американским компаниям инвестировать в Венесуэлу.
Кроме того, PDVSA, ранее добывавшая 3,5 млн баррелей в день, сегодня работает на рекордно низком уровне добычи в 700 тыс. баррелей.