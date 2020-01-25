Мадуро распродает последнее

По словам собеседников агентства, власти страны уже провели переговоры по этому вопросу с «Роснефтью», а также испанской Repsol и итальянской Eni.

Идея, по данным Bloomberg, состоит в том, чтобы позволить крупным международным игрокам нефтегазового сектора получить контроль над государственными активами в нефтяной сфере и реструктурировать часть долга PDVSA.

Собеседники Bloomberg уточняют, что переговоры венесуэльской PDVSA с другими компаниями пока находятся на ранней стадии и сталкиваются с трудностями, вызванными санкциями со стороны Вашингтона, которые запрещают любым американским компаниям инвестировать в Венесуэлу.

Кроме того, PDVSA, ранее добывавшая 3,5 млн баррелей в день, сегодня работает на рекордно низком уровне добычи в 700 тыс. баррелей.

