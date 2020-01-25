Тамилла Алиева, собкор 16:51

Джаваншир Фейзиев депутат двух созывов Милли Меджлиса, член Комитета Милли Меджлиса по иностранным и межпарламентским связям, глава Межпарламентской рабочей группы Великобритании и Азербайджана, член Межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Франции, Швейцарии, Великобритании, Венгрии, Японии и других парламентских организаций, работающих в направлении международных связей. Джаваншир Фейзиев и на сей раз выдвинул свою кандидатуру от 115-го избирательного округа г. Шеки, и продолжает свою предвыборную кампанию.

В рамках предвыборной кампании Дж.Фейзиев провел встречи с избирателями поселка Туран Шекинского района. Более 450 человек пришли на встречу с кандидатом в депутаты и ознакомились с его предвыборной программой. В ходе встречи Дж.Фейзиев ответил на многочисленные вопросы своих избирателей, заверив, что в случае избрания его народным депутатом будет содействовать решению проблем, поднятых жителями поселка Туран. Кандидат рассказал собравшимся о реализуемых в стране политических и экономических реформах, инициированных президентом Ильхамом Алиевым. Отвечая на вопросы избирателей, Дж.Фейзиев указал на основные направления внутренней и внешней политики страны, направленные на повышение благосостояния граждан и укрепление государственной независимости Азербайджана.

Выступившие жители поселка высоко оценили работу Джаваншира Фейзиева как в избирательном округе, так и в Комитете по международным отношениям, и пожелали ему успехов на предстоящих выборах. Затем Дж.Фейзиев продолжил индивидуальное общение со многими гражданами, пришедшими узнать побольше о своем кандидате. Он внимательно выслушал, какую помощь в случае избрания они ждут от него в разрешении своих проблем. Кандидат обещал достойно представлять интересы избирателей в законодательном органе страны. Следующую встречу в рамках своей предвыборной кампании Джаваншир Фейзиев провел в селе Киш. Сельчане заверили его, что обязательно примут участие в голосовании на выборах и поддержат Фейзиева в предстоящих выборах.

Выступавшие рассказали, что были в постоянном контакте с Джаванширом Фейзиевым в течение последних 10 лет, когда он был депутатом в ММ от их округа, и его депутатской деятельностью довольны. Дж.Фейзиев уделял большое внимание социальным проблемам села, и избиратели рады будут вновь видеть его своим представителем в парламенте страны. Выступая перед избирателями, Джаваншир Фейзиев напомнил о восстановительных и ремонтных работах в селе Киш, отметив, что эта местность имеет большой туристический потенциал. Он также поблагодарил кишских учителей за высокий уровень образования в сельских школах и, как следствие, - рекордное число поступивших в различные вузы страны из этого района.