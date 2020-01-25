Азербайджан запретил ввоз продуктов из Китая временно
Для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут быль перенесены на территорию Азербайджана из других стран, Агентство пищевой безопасности приняло решение ввести временный запрет на ввоз живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из Китая, а также диких животных для зоомагазинов и зоопарков, говорится в сообщении агентства.
В то же время, с целью усиления контрольных мероприятий было обращение в Государственный таможенный комитет для принятия согласно законодательству, соответствующих мер в таможенно-пограничных пропускных пунктах в отношении прибывающих в республику из данных регионов или проезжающих оттуда транзитом транспортных средств.
По информации ВОЗ, появившийся в последнее время в Китае коронавирус2019-nCoV распространяется в ряде стран. Установлено, что коронавирус перешел к первым заразившимся лицам от животных. В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль на ввоз в другие страны живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из стран, где выявлен этот вирус.