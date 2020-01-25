Для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут быль перенесены на территорию Азербайджана из других стран, Агентство пищевой безопасности приняло решение ввести временный запрет на ввоз живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из Китая, а также диких животных для зоомагазинов и зоопарков, говорится в сообщении агентства.

В то же время, с целью усиления контрольных мероприятий было обращение в Государственный таможенный комитет для принятия согласно законодательству, соответствующих мер в таможенно-пограничных пропускных пунктах в отношении прибывающих в республику из данных регионов или проезжающих оттуда транзитом транспортных средств.

По информации ВОЗ, появившийся в последнее время в Китае коронавирус2019-nCoV распространяется в ряде стран. Установлено, что коронавирус перешел к первым заразившимся лицам от животных. В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль на ввоз в другие страны живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из стран, где выявлен этот вирус.