Издание раскрывает имя передавшего СССР документы о ядерных разработках США шпиона после ознакомления с архивами ФБР и данными историков, пишет Лента.ру.

Гражданин Польши Оскар Себорере мог сыграть ключевую роль в создании ядерной бомбы в СССР. Об этом со ссылкой на архивные документы сообщает The New York Times.

Оскар Себорере происходил из семьи польских евреев, после прохождения службы в армии в 1945 году поехал в Лос-Аламос, где два года работал над Манхэттенским проектом. По данным историков, Себорере работал в подразделении, которое занималось разработкой схем запуска детонаторов ядерной бомбы.

В 1951 году связанный с советской разведкой Оскар бежал из США в Советский Союз вместе с братом, женой брата и его тещей. В документах уточняется, что Оскар Себорере поселился в Москве под фамилией Смит.

Историки заметили, что в 1934 году старший брат Оскара Стюарт посещал уроки математики у Юлиуса Розенберга. В 1953 году тот вместе с супругой был казнен за передачу СССР ядерных секретов США. В документах говорится, что Советский Союз потратил много времени на создание аналога американской ядерной бомбы, специалисты полагают, что Оскар Себорере был знаком с ее устройством лучше остальных агентов.

Успешное испытание первой советской атомной бомбы состоялось 29 августа 1949 года. В марте 1950 года Советский Союз официально заявил о наличии ядерного оружия.