Нетаньяху официально предъявили обвинения Впервые в истории Израиля
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, передает CNN.
Израильский политик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передавал обвинительные заключения по делам Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима, пишет Интерфакс.
Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом, отмечает CNN. Дата первого судебного заседания еще не назначена, но процесс по этим делам может затянуться на годы, говорится в сообщении телеканала.