В Беларуси задержали директоров всех сахарных заводов

"В конце прошлой недели по этому делу были задержаны 11 человек, сообщили два не связанных между собой источника и уточнили, что дело расследует Комитет государственной безопасности...", - отмечается в публикации.

Силовые структуры Беларуси в конце прошлой недели задержали руководителей всех четырех сахарных заводов страны, сообщает портал tut.by со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Фигурантом "сахарного дела" также является руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов, пишет Интерфакс.

Отмечается, что Михаил Криштапович был задержан, когда "летел на отдых". "Самолет Минск - Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно", - сообщает портал.

"Ни одно силовое ведомство не комментирует, почему в пятницу развернули самолет Минск - Мюнхен и куда пропали директора всех сахарных заводов", - отмечается в публикации.