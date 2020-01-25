Советник Хаменеи: Иран не пойдет на переговоры с США

После убийства генерала Касема Сулеймани Иран ни при каких условиях не пойдет на переговоры с США, заявил военный советник верховного лидера ИРИ Али Хаменеи Хосейн Дехган, сообщает РИА Новости.

"Ни при каких условиях иранская нация не станет опускаться до подобного унижения, этот народ не будет вести переговоры с тем, кто отдал распоряжение убить официальное лицо, находившееся с официальным визитом в другой стране", - цитирует Дехгана агентство Tasnim.

Слова Дехгана стали реакцией на недавнее высказывание главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по поводу возможности переговоров с США после убийства генерала Сулеймани. Ранее Зариф заявил, что "не исключает возможность проведения переговоров" с США, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана.