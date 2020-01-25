Талибы никого не подпускают к месту крушения американского самолета

Боевики движения "Талибан" не подпускают афганские правительственные силы к месту крушения американского самолета в провинции Газни. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, которого цитирует телеканал, "столкновения разразились, когда правительственные силы, которых поддерживают США, во второй раз пытались добраться до места крушения самолета".

По словам представителя "Талибан", точное число погибших определить пока не представляется возможным, так как возникший после крушения "пожар уничтожил практически все".

Накануне в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.