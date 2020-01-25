В России убили депутата и его жену

В городе Зерноград Ростовской области РФ неизвестные зарубили депутата Законодательного собрания, академика Российской академии наук Андрея Алабушева и его жену, сообщает издание Baza.

Тела депутата и его жены обнаружили в их квартире. По предварительным данным, у них рубленые раны. Между тем Интерфакс сообщает, что погибшие были застрелены.

Алабушев был членом партии «Единая Россия». В Законодательном собрании входил в комитет по образованию, науке, культуре и информполитике, а также был в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.