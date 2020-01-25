Fitch: Совокупные капвложения SOCAR до 2023 года составят $8,2 миллиарда

По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2020 году составит $62,5 за баррель, $60 за баррель – в 2021 году, $57,5 за баррель – в 2022 году.

«Капвложения компании в 2019-2022 гг. составят 14 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 маната/1USD в этот период», - отмечается в пресс-релизе агентства.

Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 30 июня 2019 года ликвидность SOCAR составила 7,6 млрд манатов против 4,2 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований.

«Ликвидность включала в себя денежные средства и их эквиваленты в размере 6 млрд манатов, а также 1,5 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. Основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading – ИФ), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Ликвидность может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по свободному денежному потоку на 2019-2020 годы. Тем не менее мы ожидаем, что государство будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала», - отмечают эксперты агентства.

По оценкам Fitch в 2019-2022 гг. инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов.