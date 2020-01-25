В Женеве завтра стартуют двухдневные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабах ского конфликта. Они пройдут при участии сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, курирующей переговорный процесс, пишет «Независимая газета».

По сообщению МИД Армении, в ходе встречи будет затронут широкий круг вопросов, связанных с мирным разрешением карабахского конфликта. Как пишет российское издание, речь по-прежнему о плане урегулирования, известном как Мадридские принципы,

«Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, как обычно, проходят в режиме повышенной секретности. О чем конкретно будут говорить министры, что будут обсуждать, неизвестно. Туман не рассеивается и после переговоров – переговорщики обходятся общими словами и расплывчатыми оценками», - пишет издание.

Напомним, что 25 января на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, предмет переговоров по карабахскому урегулированию не изменен и на столе по-прежнему Мадридские принципы.