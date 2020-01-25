США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной

США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома, пишет «Лента.ру».

Американская «сделка века» предполагает создание двух государств: арабского и еврейского, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.

Кроме того, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на 4 года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами.

Предполагается, что план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.