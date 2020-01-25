Лига арабских государств о «сделке века»

Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами, об этом во вторник заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, передает РИА Новости.

«Реальная сделка может быть достигнута только путем переговоров между двумя заинтересованными сторонами, то есть израильтянами и палестинцами, при честном посредничестве, без попытки навязать какие-либо решения», - говорится в заявлении ЛАГ.

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения «сделки века».

«Сделка века» - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США.