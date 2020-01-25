Трамп пообещал палестинцам помочь создать государство
Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо палестинскому президенту Махмуду Аббасу, в котором изложил предложение по израильско-палестинскому урегулированию – так называемой "сделке века", передает РИА Новости.
Этот план содержит предложения, где США предлагают этапы по созданию независимого палестинского государства, если его руководство выберет путь мира, добавил американский лидер.
"Я отправил сегодня письмо президенту Аббасу. Я объяснил ему, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства", - сказал он, выступая на совместной конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, "за это время палестинцы смогут изучить сделку, провести переговоры с Израилем, обеспечить критерии государственности и стать по-настоящему независимыми".
"Президент Аббас, я хочу, чтобы ты знал, что если ты выберешь путь мира, Америка и другие государства, мы будем там, с тобой, чтобы помочь тебе в разных сферах, мы будем помогать твоему каждому шагу, мы будет там, чтобы помочь тебе", - подчеркнул он.