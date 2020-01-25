ХАМАС против «сделки века»

Президент Палестины Махмуд Аббас провел во вторник телефонный разговор с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Хания, лидер ХАМАС выступил против американской «сделки века» и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта, сообщило агентство ВАФА.

«Хания призвал отложить в сторону все разногласия и встать перед лицом плана по ликвидации палестинского национального проекта», - передает ВАФА.

Сообщается также, что глава Европейского совета Шарль Мишель также позвонил Аббасу для выяснения позиции Палестины относительно американской «сделки века».

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