Трамп объявил Восточный Иерусалим столицей Палестины
Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках "сделки века", передает РИА Новости.
"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима", — подписал Трамп публикацию с картой в Твиттере.
"Я всегда буду оказывать поддержку государству Израиль и еврейскому народу. Я полностью поддерживаю их безопасность и их право жить на своей исторической родине. Время для мира", — написал Трамп.
Свои сообщения американский лидер продублировал на иврите и арабском языке.
Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство.
Его столица предполагается в Восточном Иерусалиме и там может появиться американское посольство, заявил Трамп. Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе "за ограждением" Иерусалима.
Трамп отметил, что "сделка века" — это 80-страничный, самый детальный документ по этому вопросу. Вашингтон сформирует совместный комитет с Израилем, чтобы превратить концепцию в более точный план.
Президент США уточнил, что уже направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, в котором изложены параметры "сделки".
هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020