Палестина отвергла предложенную США "сделку века"

"Сделка века" не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории", — заявил Аббас.

"Мы не будем кланяться и не будем сдаваться... мы едины перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет. Мы говорим "нет, нет, нет" "сделке века", — добавил палестинский лидер.

Он подчеркнул, что готов к переговорам не с США, а со всем "ближневосточным квартетом", куда также входят Россия, Евросоюз и ООН. Обсуждать "сделку века" Аббас отказался даже в таком формате.

Он также отметил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года.