"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В частности, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

"Подобного рода злобные проекты обречены на провал", - сказал Мусави.

По его словам, Иран готов сотрудничать и противодействовать "заговору, который кроется за сделкой века против исламского мира", несмотря на наличие противоречий с другими странами региона.