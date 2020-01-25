Турция резко осудила «сделку века» Трампа

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной, передает ТАСС.

«Так называемый США мирный план - мертворожденный. Он является планом аннексии, нацеленным на узурпацию палестинских земель и уничтожение идеи сосуществования двух государств. Народ Палестины и его земли нельзя купить за деньги», - подчеркивается в коммюнике ведомства.

В турецком внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «Иерусалим является для Анкары красной чертой». «Мы не допустим шагов, направленных на легитимизацию оккупации и тирании Израиля. Мы всегда будем рядом с братским народом Палестины и продолжим работать на палестинских территориях ради независимой Палестины», - сообщили в МИД республики.

Турция также заявила, что она не будет «поддерживать какой-либо план, который не примет Палестина». «Мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут, если не будет положен конец политике оккупации», - отмечается в распространенном заявлении.