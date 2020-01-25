Эльдар Алиев, отдел экономики 01:41

На совещании, посвященном итогам прошедшего года, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев привел интересные факты. В полном объеме приступили к деятельности центры реабилитации в Нафталане, Евлахе, Мардакане, введен в эксплуатацию производственный цех Протезно-ортопедического центра. В Гяндже введены в строй предприятие соцобслуживания для пенсионеров и Центр профессиональной подготовки. Налажено широкое финансовое обеспечение социальной инфраструктуры. И это все за один прошлый год. А в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще десять реабилитационных центров и объектов социального обслуживания. Эта работа высоко оценена и международными организациями. В рамках прошедшего в Баку в мае прошлого года Европейского социального форума четыре проекта, реализованных по инициативе президента Ильхама Алиева, были удостоены наград за лучший опыт для Европы. Это - проекты по самозанятости, адресной социальной помощи, инвалидности и борьбе с неформальной занятостью.

Не прошло это и мимо внимания главы государства, отметившего, что такое достижение результат борьбы с неформальной занятостью, которая позволила оформить 153 тыс. трудовых соглашений. И это служит не только прозрачности, но значительно пополняет и пенсионный фонд. Президент также напомнил, как была в свое время извращена его инициатива по оплачиваемым общественным рабочим местам, когда государственные инвестиционные расходы резко сократились. Последовало бессовестное расхищение этих средств местными исполнительными органами. И призвал разработать такой механизм, чтобы подобные нарушения вообще были невозможными. Поэтому Минтруда поручено, чтобы оно взяло на себя координацию этой работы, а граждане, принятые на оплачиваемую общественную работу, должны быть оформлены именно этим министерством. И нужно отдать должное министру Бабаеву – за короткий срок он сумел выправить положение. С середины прошлого года министерство приступило к мониторингам, в результате которых примерно 3 тыс. человек отстранили от работы, их заменили новые лица. Вслед за этим в качестве второй инициативы был создан соответствующий портал. Теперь все лица, привлеченные к общественным работам, открыто представляются общественности по каждому району, данные о принятых на работу лицах размещаются на онлайн-портале. И, конечно, это в значительной степени обеспечивает общественную гласность, ни один чиновник не может внести в этот список своего человека. В целом, как отметил министр, на 38 тыс. рабочих мест в прошлом году было принято 47 тыс. человек. Нет, в такой серьезной сфере невозможно взять на работу 9 тыс. людей сверх нормы. Просто в течение года происходила тщательная чистка в этом списке. Специалисты министерства провели серьезные обсуждения со всеми органами исполнительной власти, попросили их с января текущего года обновить и представить все списки, ведь нередко происходят изменения и по объективным причинам. К примеру, проработав некоторое время, одни не хотят работать на некоторых общественных работах. Другие находят новые рабочие места. Каждый негативный случай в этой области изучается, и для принятия соответствующих мер по ним даются представления как в правоохранительные, так и в другие органы. И все же усилия министра не прошли даром – после оглашения всех списков на онлайн-портале министерство добилось значительных подвижек в этом направлении.