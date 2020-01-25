Как извращали инициативы Ильхама Алиева… И как выправил Бабаев по следам выступлений президента
На совещании, посвященном итогам прошедшего года, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев привел интересные факты. В полном объеме приступили к деятельности центры реабилитации в Нафталане, Евлахе, Мардакане, введен в эксплуатацию производственный цех Протезно-ортопедического центра. В Гяндже введены в строй предприятие соцобслуживания для пенсионеров и Центр профессиональной подготовки. Налажено широкое финансовое обеспечение социальной инфраструктуры. И это все за один прошлый год. А в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще десять реабилитационных центров и объектов социального обслуживания. Эта работа высоко оценена и международными организациями. В рамках прошедшего в Баку в мае прошлого года Европейского социального форума четыре проекта, реализованных по инициативе президента Ильхама Алиева, были удостоены наград за лучший опыт для Европы. Это - проекты по самозанятости, адресной социальной помощи, инвалидности и борьбе с неформальной занятостью.
Не прошло это и мимо внимания главы государства, отметившего, что такое достижение результат борьбы с неформальной занятостью, которая позволила оформить 153 тыс. трудовых соглашений. И это служит не только прозрачности, но значительно пополняет и пенсионный фонд. Президент также напомнил, как была в свое время извращена его инициатива по оплачиваемым общественным рабочим местам, когда государственные инвестиционные расходы резко сократились. Последовало бессовестное расхищение этих средств местными исполнительными органами. И призвал разработать такой механизм, чтобы подобные нарушения вообще были невозможными. Поэтому Минтруда поручено, чтобы оно взяло на себя координацию этой работы, а граждане, принятые на оплачиваемую общественную работу, должны быть оформлены именно этим министерством.
И нужно отдать должное министру Бабаеву – за короткий срок он сумел выправить положение. С середины прошлого года министерство приступило к мониторингам, в результате которых примерно 3 тыс. человек отстранили от работы, их заменили новые лица. Вслед за этим в качестве второй инициативы был создан соответствующий портал. Теперь все лица, привлеченные к общественным работам, открыто представляются общественности по каждому району, данные о принятых на работу лицах размещаются на онлайн-портале. И, конечно, это в значительной степени обеспечивает общественную гласность, ни один чиновник не может внести в этот список своего человека.
В целом, как отметил министр, на 38 тыс. рабочих мест в прошлом году было принято 47 тыс. человек. Нет, в такой серьезной сфере невозможно взять на работу 9 тыс. людей сверх нормы. Просто в течение года происходила тщательная чистка в этом списке. Специалисты министерства провели серьезные обсуждения со всеми органами исполнительной власти, попросили их с января текущего года обновить и представить все списки, ведь нередко происходят изменения и по объективным причинам.
К примеру, проработав некоторое время, одни не хотят работать на некоторых общественных работах. Другие находят новые рабочие места. Каждый негативный случай в этой области изучается, и для принятия соответствующих мер по ним даются представления как в правоохранительные, так и в другие органы. И все же усилия министра не прошли даром – после оглашения всех списков на онлайн-портале министерство добилось значительных подвижек в этом направлении.
Вообще, в прошлом году были осуществлены глубокие реформы в социальной сфере, приняты важные меры, направленные на увеличение доходов 42% населения страны, повышение их благосостояния. Самое важное направление этих реформ – трудовые отношения. Предпринятые шаги привели к заметному росту зарплаты 1,35 млн человек. Фонд заработной платы увеличился на 42,3%, а медианная зарплата (показатель социально справедливого распределения заработной платы) за год выросла на 52%. Как видно, применение принципа социальной справедливости касается в первую очередь малообеспеченных слоев населения. А повышение минимальной пенсии вывело страну на первое место на пространстве СНГ по ее покупательской способности. Кроме того, это обеспечило 30-процентный рост пенсий большого контингента военнослужащих, которым пенсионное обеспечение назначается на особых условиях. В результате реформ средняя пенсия в стране за год выросла на 15%, пенсия по возрасту - на 15%, а пенсия за инвалидность - на 22%.
Можно было бы и ограничиться перечисленным. Но в результате автоматизации пенсионного обеспечения в 2019 году для 80% пенсионеров пенсионное обеспечение назначалось в проактивном электронном порядке – без обращения по какому-либо адресу. А что касается реформ, связанных с социальными пособиями и стипендиями, здесь был реализован широкий пакет, охватывающий 1,3 млн людей. Большая часть этого пакета предназначена для лиц с инвалидностью. В этой сфере также были приняты меры по электронизации, и уже к концу прошлого года 19 видов соцпособий и стипендий стали назначаться в электронном порядке проактивно без какого-либо обращения гражданина - уже сделано 20 тыс. назначений. В целом эти меры позволят осуществлять в электронном порядке в проактивной форме 200 тыс. назначений пенсий, пособий и стипендий, что очень важно с точки зрения обслуживания граждан.
Эффективность электронизации хорошо видна на примере Государственного фонда соцзащиты. Доходы его на 5,4% превысили прогнозы, а это – 150 млн манатов дополнительных доходов. А расходы фонда в результате отмены благодаря электронизации необоснованных пенсий и пособий по инвалидности оказались на 180 млн манатов меньше прогноза. В результате в госбюджет было возвращено в общей сложности 320 млн манатов. Кроме того, размер средств, предусмотренных для выплаты гособязательств, снизился на столько же, и в фонде для реализации реформ в этом году был дополнительно создан резерв в размере 190 млн манатов.
А сколько haqqin.az писал о деятельности агентства DOST, эффективности программ оплачиваемых общественных работ, самозанятости, к которой уже подключилась и Программа развития ООН. До 70% расширена программа адресной социальной помощи, и эта работа будет продолжаться. Список можно продолжить: единовременная выплата в размере 11 тыс. манатов семьям шехидов, расширение программ жилищного обеспечения семей шехидов и инвалидов войны… Если в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, то в этом году, по поручению главы государства должно быть предоставлено 1500 квартир. Таким образом, в очереди останутся всего 2000 семей, которые в ближайшие годы также будут обеспечены домами.
Да, можно долго перечислять успехи, достигнутые в социальной сфере. Ко многим из них проявляют высокий интерес международные структуры, некоторые изучаются и перенимаются другими странами. И нужно отметить, что у истоков каждого такого начинания стоит президент Ильхам Алиев, без устали утверждающий, что именно социальные проблемы населения страны являются приоритетом его политики. И отрадно, что исполнение этих инициатив, наконец-то, перешло в надежные руки министра Сахиля Бабаева.