Леонид Швец, автор haqqin.az 02:00

Ситуация вокруг эпидемии коронавируса складывается все более сложная. Во вторник медики Германии зафиксировали случай передачи болезни от человека к человеку. Мужчина заразился от сотрудницы, побывавшей в Китае, и на момент заражения у нее не было ни малейших симптомов заболевания. Это подтверждает главное опасение эпидемиологов: выявить носителей вируса чрезвычайно сложно, что уменьшает эффективность карантинных мер.

Пока болезнь, начавшая свое распространение из китайского города Ухань в провинции Хубей, большей частью сосредоточена в центральных районах Китая, здесь под пять тысяч заболевших, но уже зафиксированы случаи заболевания в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Сингапуре, Шри Ланке, Малайзии, Непале, США, Канаде, Франции и, как уже упоминалось, Германии. Пока это единичные случаи, больше всего больных за пределами Китая в Таиланде – 14 человек по состоянию на вторник, но, по заявлению главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня, пик эпидемии коронавируса в Китае еще не пройден и наступит примерно через 7-10 дней. Для Китая, и не только для него, жизненно важно, чтобы эпидемия не поразила прибрежные районы страны, где сосредоточены основные производственные и финансовые мощности, такие как Шанхай и Гонконг. Хотя Ухань, 11-миллионный город, тоже очень важный центр, который порой называют китайским Чикаго. Уже сейчас Китай несет огромные экономические потери из-за карантина, введенного в части городов и провинций. Правительство продлило праздничные дни лунного Нового года до 2 февраля, а в некоторых городах до 8 февраля, чтобы уменьшить перемещение рабочих и сотрудников предприятий и учреждений. Практически свернута туристическая деятельность и международное и внутреннее транспортное сообщение, это больно бьет по бизнес-активности, разрывает налаженные технологические цепочки.