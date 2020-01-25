Один вирус сломал всю мировую экономику самое актуальное
Ситуация вокруг эпидемии коронавируса складывается все более сложная. Во вторник медики Германии зафиксировали случай передачи болезни от человека к человеку. Мужчина заразился от сотрудницы, побывавшей в Китае, и на момент заражения у нее не было ни малейших симптомов заболевания. Это подтверждает главное опасение эпидемиологов: выявить носителей вируса чрезвычайно сложно, что уменьшает эффективность карантинных мер.
Пока болезнь, начавшая свое распространение из китайского города Ухань в провинции Хубей, большей частью сосредоточена в центральных районах Китая, здесь под пять тысяч заболевших, но уже зафиксированы случаи заболевания в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Сингапуре, Шри Ланке, Малайзии, Непале, США, Канаде, Франции и, как уже упоминалось, Германии. Пока это единичные случаи, больше всего больных за пределами Китая в Таиланде – 14 человек по состоянию на вторник, но, по заявлению главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня, пик эпидемии коронавируса в Китае еще не пройден и наступит примерно через 7-10 дней.
Для Китая, и не только для него, жизненно важно, чтобы эпидемия не поразила прибрежные районы страны, где сосредоточены основные производственные и финансовые мощности, такие как Шанхай и Гонконг. Хотя Ухань, 11-миллионный город, тоже очень важный центр, который порой называют китайским Чикаго. Уже сейчас Китай несет огромные экономические потери из-за карантина, введенного в части городов и провинций. Правительство продлило праздничные дни лунного Нового года до 2 февраля, а в некоторых городах до 8 февраля, чтобы уменьшить перемещение рабочих и сотрудников предприятий и учреждений. Практически свернута туристическая деятельность и международное и внутреннее транспортное сообщение, это больно бьет по бизнес-активности, разрывает налаженные технологические цепочки.
Проблема, помимо прочего, заключается в высокой степени неопределенности: как долго и с какими последствиями пройдет эпидемия? Хотя из разных мест планеты приходят сообщения, что специалисты взялись за разработку вакцины, на ее создание, испытание и серийный запуск уйдет немало времени. Пока рост обнаруженных больных идет по экспоненте – удваивается каждый день. Вся надежда на высокий уровень современной медицины.
В прошлом столетии известно несколько глобальных эпидемий, последствия которых были ужасны. «Испанка» в 1918 году убила 50 миллионов человек, азиатский грипп 1958-59 и 1968 гг. унес жизни около миллиона человек в каждую вспышку. Атипичная пневмония SARS 2001-2002 годов была куда менее смертельна: из заразившихся восьми тысяч умер почти каждый десятый. Но экономический удар был очень серьезный. Только прямые потери от SARS оцениваются в 40 миллиардов долларов, а косвенные, в виде недополученных инвестиций и последствий приостановки бизнес-активности, сложно исчислить, но они точно значительно больше. По данным одного из исследований, Китай потерял тогда 1,1% ВВП, а Гонконг 2,6%.
Каковы будут потери в этот раз, говорить пока рано, но уже очевидно, что, если эпидемия SARS пришлась на период выхода из экономического застоя, то сейчас мировая экономика находится в менее благоприятном состоянии, и Китай уже давно не демонстрирует прежних темпов роста. Коронавирус сильно усугубит эту ситуацию, а также ударит по другим экономикам, тесно зависящим от спроса на огромном китайском рынке. Так, вниз уже ушли цены на нефть и сталь, укрепился курс доллара и иены, выросло в цене золото. Не исключено, что нынешняя эпидемия сильно ускорит сползание мировой экономики в новый кризис.