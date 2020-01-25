Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 02:35

В Евросоюзе некоторое время назад возникла идея установить одну для всех стран минимальную зарплату. Возможно, это продиктовано тем, что сотни тысяч жителей Восточной Европы стремятся в страны запада и севера континента за более высокими заработками. Сейчас тема активно обсуждается на уровне Еврокомиссии, то есть правительства ЕС. И если, например, в странах Балтии и Польше мысль поддерживается властями и профсоюзами, то очень осторожную позицию занимают в странах Северной Европы и Скандинавии, мотивируя это тем, что будет поставлена под угрозу система многолетних коллективных договоров.

По мнению представителя латвийских профсоюзов Эгила Балдзенса, который выступает за это новшество, действительно, скандинавы не спешат поддержать идею. К ним примыкают и профсоюзы Австрии и Германии, у которых высоко развита система генеральных соглашений и коллективных договоров между работодателями и работающими. В разговоре с tvnet.lv латвийский функционер соглашается с тем, что для них можно сохранить автономию. Он напоминает, что к 2021 году в Латвии сохранится уровень минимальной зарплаты в 430 евро (до уплаты налогов). В Эстонии же «минималка» составит 584 евро, а в Литве и вовсе — 607. Важно отметить, что «чистая» зарплата в категории не облагаемого налогами минимума в будущем году будет: в Латвии — 366, в Эстонии — 550, а в Литве — 458 евро. Интересно, что при этом самая высокая покупательная способность среди трех стран — в Литве. Все потому, что там при минимальной зарплате уровень потребительских цен ниже, чем в Латвии или Эстонии, то есть, работающий может себе позволить купить больше товаров. Профсоюзный лидер считает, что при принятии решения о «минималке» в диалоге с правительством следует наблюдать и принимать во внимание ситуацию у соседей. Он считает, что надо стремиться к выравниванию оплаты труда не только среди стран Балтии, но и на уровне всего Евросоюза. Минимальная зарплата должна быть конкурентоспособной, говорит он.