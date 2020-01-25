Несмотря на утверждение многих мировых аналитиков и политических оппонентов турецкого президента в стане, некоторые из которых, как, например, бывшие премьер Ахмета Давутоглу и вице-премьер Али Бабаджан, еще недавно числились в соратниках, рейтинг Реджепа Тайипа Эрдогана остается весьма высоким. И пока никто из потенциальных конкурентов на очередных президентских выборах, запланированных на конец 2023 года, к нему не приблизился.

Комментируя данную тенденцию, обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Селви считает, что турецкая общественность быстро теряет интерес к новым политическим движениям, которые создают бывшие ведущие члены правящей Партии справедливости и развития (ПСР). По его мнению, мало кто верит, что какая-либо из партий отколовшихся от ПСР будет иметь достаточно последователей, чтобы напрямую бросить вызов нынешнему президенту на выборах, но оппозиционные круги надеются, что они смогут оторвать достаточное количество избирателей от правящей коалиции, чтобы лишить ее большинства и осложнить заявку Эрдогана на переизбрание на пост президента.

Более того, оппозиция не теряет надежды так дискредитировать Эрдогана в глазах общественности, что выборы объявят внеочередными и перенесут на более близкий срок. Одним из аспектов такой дискредитация для части оппозиции стал Kanal İstanbul - проект судоходного канала из Мраморного моря в Чёрное. Идея сооружения канала была озвучена им еще в 2011 года, а в прошлом году по его маршруту проводились пробные буровые работы. Согласно проекту, канал Стамбул должен разгрузить пролив Босфор, через который каждый год проходит более 50 тысяч различных судов, в том числе танкеры с нефтью. Канал пройдёт параллельно Босфору, западнее города Силиври. Предварительный бюджет проектирования и строительства канала варьируется в пределах 15-25 миллиардов долларов, однако, кто будет в него инвестировать, пока неизвестно.

Затраты на этот мегапроект и возмущают оппозицию, которая считает, что Эрдогану вообще свойственна гигантомания, в которую уже вложены огромные средства. Называют третий мост через Босфор, третий и крупнейший аэропорт Стамбула, многие другие масштабные инфраструктурные проекты. Это помогало ему выигрывать выборы в прошлом, но теперь он выступает за то, что может стать обузой в тяжелые времена. В шаткой экономике, безработица в которой составляет 14%, в которой растут налоги и нет фискальных возможностей для маневра, Эрдогану придется убедить турецкую общественность, все более сознательную в экологических вопросах, в том, что действительно необходимо выделять ресурсы на этот проект, причем немедленно.

Между тем противники решительно против трат денег на канал, который они считают абсолютно нереальным проектом. Особо сопротивление оказывает проекту канала в обход Босфора оказывает всегдашний оппонент Эрдогана, потенциальный претендент на пост президента в будущем, а ныне мэр Стамбула Экрем Имамоглу. И его призывы к общественности – не позволить главе государства использовать бюджетные средства на воплощение ненужных мегапроектов порой находят отклик у турецких граждан.

Но Эрдоган и не думает отступать: «Мы уверены, что те, кто выступает против строительства канала Стамбул, не имеют никакого представления о том, что это за проект. Мы не допустим попытки блокировать выгодные проекты, которые мы пытаемся воплотить в жизнь, поддерживая любую полезную работу, проводимую в Стамбуле». Стамбульские проекты слишком важны, чтобы оставлять их в руках местных властей, заявил он к тому же, выбивая почву из под ног Имамоглу.

Но несмотря на все эти внутриполитические споры и тряски, у Эрдогана сильные позиции в стране и он держится стойко, заявил haqqin.az турецкий политолог из Бофорского университета Махмуд Седат.

«Партия справедливости и развития побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас этой партии очень сложно. После повторных муниципальных выборов в Стамбуле, которые партия Эрдогана проиграла дважды, Имамоглу готовится к новой битве - президентским выборам 2023 г. Людей в Турции не интересует Сирия или Ливия, их интересует экономическое благосостояние, которое не в состоянии дать правящая партия», - вместе с тем считает турецкий эксперт.

Между тем, по последним опросам, проведенным агентством MetroPoll, мэр Стамбула Экрем Имамоглу с рейтингом одобрения 48,6% стал самым популярным политиком Турции вслед за Эрдоганом.