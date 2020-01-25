Что произойдет с экономикой Азербайджана через четыре года? на основе прогнозов мировых аналитиков
На недавнем экономическом совещании, посвященном итогам прошлого года, президент Ильхам Алиев признал удовлетворительной работу правительства. Несмотря на убедительные факты, сопровождающиеся конкретными цифрами, некоторые «эксперты» вновь пытались добавить свою ложку дегтя в общую бочку достижений страны. Конечно, их утверждения звучали неубедительно, изобилуя отсутствием доказательств и элементарной логики. Но осадок какой-то все же они оставить могли. А вот последний отчет международного рейтингового агентство Standard & Poor’s Global Ratings, кажется, поставил на этом вопросе окончательную точку. И в беспристрастности S&P сомневаться не приходится.
Так, агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив «стабильный» прогноз. Основание - внушительные внешние активы Госнефтефонда, налогово-бюджетная политика и низкий государственный долг страны, компенсирующий пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов.
Правда, агентство ожидает значительное ослабление экономических показателей в этом году относительно прошлого. Но при этом страна продолжит поддерживать профицит бюджета и внешнеторгового баланса и сохранит позицию нетто-кредитора. Ожидается также дальнейшая диверсификация экономики, что поможет поддержать экономический рост на фоне относительно низких цен на нефть. К тому же правительство поддерживает макроэкономическую стабильность, включая контроль фискальных показателей.
И, что интересно, с учетом этого S&P может даже повысить суверенный кредитный рейтинг страны. Но для этого нужен значительный рост профицита внешнего баланса, а следовательно и ликвидных финансовых активов правительства, а это возможно в основном при значительном росте цен на мировых рынках на углеводороды, который к тому же должен носить постоянный характер. Правда, сегодня это маловероятно, но повышение рейтингов также возможно в случае расширения реформ, направленных на устранение структурных недостатков экономики. А недостатки заключаются в ограниченной диверсификация экономики и значительных ограничениях в применении денежно-кредитной политики. А это как раз то, решить чего призывает президент Ильхам Алиев.
Власти Азербайджана давно ждали такой реакции от рейтинговых агентств, для этого есть все основания. И агентство само признает, что при значительном опережении внешнеторгового баланса страны прогнозного уровня S&P, будет обусловлено ускорение роста ликвидности финансовых активов правительства. А более высокие цены на нефть обеспечат постоянный характер этого роста. Кроме того, на платежеспособность страны позитивно повлияют новые реформы, направленные на структурное развитие и диверсификацию денежно-кредитной политики. И если первое не зависит от воли Азербайджана, то второе решается на наших глазах.
Что же конкретно обещает нам S&P? По его прогнозу, номинальный ВВП Азербайджана в 2020-2023 годах поднимется с 79 млрд. до 85 млрд. манатов (с 46млрд. до 50 млрд. долларов), а среднегодовой рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Рост реального ВВП замедлится в этом году до 1,7%, но в 2021 году подскочит до 3,2%, а затем скорректируется на уровне 2,2%. При этом ВВП на душу населения вырастет с 4,7 тыс. до 4,9 тыс. долларов при среднегодовом росте в 1,5%. Рост реального ВВП на душу населения в 2020-2023 годах также покажет рост, замедлившись в этом году до 0,9%, в 2021 году он подскочит до 2,4%, а затем скорректируется на уровне 1,4%. Вот таким прогнозируется рост нашего главного макроэкономического показателя в предстоящие четыре года.
Но и по другим показателям S&P сулит стране успешные перспективы. Так, объем внешних ликвидных активов будет превышать объем внешнего долга на 105% в графе платежей по счету текущих операций в 2020 году и в среднем на 112% - в 2021-2023 годах. Поступления по счету текущих операций сохранятся стабильно высокими - выше 51% от ВВП. Чистые активы правительства на четыре года составят в среднем 55% ВВП. А расширенный долг правительства в процентном выражении к показателю ВВП останется стабильным – в среднем на уровне менее 33% ВВП. Наряду с этим прогнозируется постепенное укрепление финансовой системы страны на фоне повышения темпов роста экономики и развития политических институтов.
Незначительный рост темпов развития экономики агентство объясняет ожидаемым по понятным причинам спадом нефтедобычи в стране примерно на 3% - до 733 тыс. баррелей в сутки, которая стабилизируются в целом на уровне 771 тыс. баррелей в сутки. Конечно, нефть до сих пор сохраняет ведущую роль в экономике страны в целом, это признает и правительство. Но рост экономики будет поддерживаться восстановлением уровня потребления на фоне новых фискальных мер и некоторым улучшением ожиданий бизнеса после начала добычи газа в рамках крупного проекта «Шах Дениз-2». В ближайшие 4-5 лет объемы экспорта газа будут постепенно расти, что окажет положительное влияние на экономический рост. Так что потери от снижения нефтедобычи в какой-то степени будут компенсированы за счет ее газовой альтернативы.
Что касается курса нашего маната, то S&P прогнозирует сохранение в среднесрочный период на уровне 1,7 AZN/$1. Этот обменный курс стабилен с апреля 2017 года и поддерживается регулярными интервенциями властей на валютном рынке. Видимо, это обстоятельство и дает повод агентству прогнозировать увеличение в 2023 году валютных резервов Центробанка до 7,521 млрд. долларов против 6,258 млрд. долларов по итогам прошлого года. Действительно, власти считают одной из основных задач на текущий год обеспечение макроэкономической стабильности в стране, в том числе и поддержание стабильного курса маната по отношению к доллару США. Но если цены на нефть станут менее благоприятными, они могут скорректировать обменный курс, чтобы избежать существенной потери валютных резервов, как это произошло в 2015 году.
Но, думается, до этого все же на этот раз не дойдет. Нельзя забывать, что Азербайджан уже набрался опыта борьбы с возможными опасностями – как внутренними, так и внешними. Если ранее правительство рапортовало об успехах исключительно благодаря нефтяному фактору, то сегодня ситуация сильно изменилась. Оно уже заметно диверсифицировало экономику, доля ненефтяного сектора в которой намного выше нефтяного. Благодаря масштабным реформам удалось добиться также заметного улучшения монетарной политики и деятельности фискальных органов. Причем, не только количественного, но и качественного. Кроме того, если ранее власти самонадеянно заявляли, что им не страшны глобальные потрясения, надеясь на свои валютные резервы, то сегодня они открыто принимают меры для предотвращения внешнего воздействия на экономику страны. Значит, врасплох нас застать уже трудно. К этому в целом сводится и суть анализа экономической ситуации страны и ее перспективы в ближайшие четыре года.