Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:03

На недавнем экономическом совещании, посвященном итогам прошлого года, президент Ильхам Алиев признал удовлетворительной работу правительства. Несмотря на убедительные факты, сопровождающиеся конкретными цифрами, некоторые «эксперты» вновь пытались добавить свою ложку дегтя в общую бочку достижений страны. Конечно, их утверждения звучали неубедительно, изобилуя отсутствием доказательств и элементарной логики. Но осадок какой-то все же они оставить могли. А вот последний отчет международного рейтингового агентство Standard & Poor’s Global Ratings, кажется, поставил на этом вопросе окончательную точку. И в беспристрастности S&P сомневаться не приходится.

Так, агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив «стабильный» прогноз. Основание - внушительные внешние активы Госнефтефонда, налогово-бюджетная политика и низкий государственный долг страны, компенсирующий пока еще не совсем крепкую эффективность национальных институтов. Правда, агентство ожидает значительное ослабление экономических показателей в этом году относительно прошлого. Но при этом страна продолжит поддерживать профицит бюджета и внешнеторгового баланса и сохранит позицию нетто-кредитора. Ожидается также дальнейшая диверсификация экономики, что поможет поддержать экономический рост на фоне относительно низких цен на нефть. К тому же правительство поддерживает макроэкономическую стабильность, включая контроль фискальных показателей. И, что интересно, с учетом этого S&P может даже повысить суверенный кредитный рейтинг страны. Но для этого нужен значительный рост профицита внешнего баланса, а следовательно и ликвидных финансовых активов правительства, а это возможно в основном при значительном росте цен на мировых рынках на углеводороды, который к тому же должен носить постоянный характер. Правда, сегодня это маловероятно, но повышение рейтингов также возможно в случае расширения реформ, направленных на устранение структурных недостатков экономики. А недостатки заключаются в ограниченной диверсификация экономики и значительных ограничениях в применении денежно-кредитной политики. А это как раз то, решить чего призывает президент Ильхам Алиев.

Власти Азербайджана давно ждали такой реакции от рейтинговых агентств, для этого есть все основания. И агентство само признает, что при значительном опережении внешнеторгового баланса страны прогнозного уровня S&P, будет обусловлено ускорение роста ликвидности финансовых активов правительства. А более высокие цены на нефть обеспечат постоянный характер этого роста. Кроме того, на платежеспособность страны позитивно повлияют новые реформы, направленные на структурное развитие и диверсификацию денежно-кредитной политики. И если первое не зависит от воли Азербайджана, то второе решается на наших глазах. Что же конкретно обещает нам S&P? По его прогнозу, номинальный ВВП Азербайджана в 2020-2023 годах поднимется с 79 млрд. до 85 млрд. манатов (с 46млрд. до 50 млрд. долларов), а среднегодовой рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Рост реального ВВП замедлится в этом году до 1,7%, но в 2021 году подскочит до 3,2%, а затем скорректируется на уровне 2,2%. При этом ВВП на душу населения вырастет с 4,7 тыс. до 4,9 тыс. долларов при среднегодовом росте в 1,5%. Рост реального ВВП на душу населения в 2020-2023 годах также покажет рост, замедлившись в этом году до 0,9%, в 2021 году он подскочит до 2,4%, а затем скорректируется на уровне 1,4%. Вот таким прогнозируется рост нашего главного макроэкономического показателя в предстоящие четыре года.

Но и по другим показателям S&P сулит стране успешные перспективы. Так, объем внешних ликвидных активов будет превышать объем внешнего долга на 105% в графе платежей по счету текущих операций в 2020 году и в среднем на 112% - в 2021-2023 годах. Поступления по счету текущих операций сохранятся стабильно высокими - выше 51% от ВВП. Чистые активы правительства на четыре года составят в среднем 55% ВВП. А расширенный долг правительства в процентном выражении к показателю ВВП останется стабильным – в среднем на уровне менее 33% ВВП. Наряду с этим прогнозируется постепенное укрепление финансовой системы страны на фоне повышения темпов роста экономики и развития политических институтов. Незначительный рост темпов развития экономики агентство объясняет ожидаемым по понятным причинам спадом нефтедобычи в стране примерно на 3% - до 733 тыс. баррелей в сутки, которая стабилизируются в целом на уровне 771 тыс. баррелей в сутки. Конечно, нефть до сих пор сохраняет ведущую роль в экономике страны в целом, это признает и правительство. Но рост экономики будет поддерживаться восстановлением уровня потребления на фоне новых фискальных мер и некоторым улучшением ожиданий бизнеса после начала добычи газа в рамках крупного проекта «Шах Дениз-2». В ближайшие 4-5 лет объемы экспорта газа будут постепенно расти, что окажет положительное влияние на экономический рост. Так что потери от снижения нефтедобычи в какой-то степени будут компенсированы за счет ее газовой альтернативы. Что касается курса нашего маната, то S&P прогнозирует сохранение в среднесрочный период на уровне 1,7 AZN/$1. Этот обменный курс стабилен с апреля 2017 года и поддерживается регулярными интервенциями властей на валютном рынке. Видимо, это обстоятельство и дает повод агентству прогнозировать увеличение в 2023 году валютных резервов Центробанка до 7,521 млрд. долларов против 6,258 млрд. долларов по итогам прошлого года. Действительно, власти считают одной из основных задач на текущий год обеспечение макроэкономической стабильности в стране, в том числе и поддержание стабильного курса маната по отношению к доллару США. Но если цены на нефть станут менее благоприятными, они могут скорректировать обменный курс, чтобы избежать существенной потери валютных резервов, как это произошло в 2015 году.