Растет число жертв коронавируса все страшнее и страшнее
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщают китайские СМИ.
"Двадцать пять новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй", - говорится в сообщении телеканала.
Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714.