И Катар выступил против "сделки века"

МИД Катара раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, названный "сделкой века", сообщает РИА Новости.

При этом в Дохе заявили, что ценят "стремление США найти решение арабо-израильского конфликта, но только если оно находится в рамках международного права".

Катарский МИД напомнил, что ранее все арабские страны приняли в Бейруте мирную инициативу, которая заложила основы для установления справедливого мира в Палестине.