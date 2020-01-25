Пентагон признал: 50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл сообщил уточненные данные об американских военнослужащих, пострадавших в Ираке в результате иранского ракетного обстрела.

По его словам, в результате ракетного обстрела иранцами в ночь на 8 января американских позиций на иракской военной базе "Айн аль-Асад" пострадали 50 военнослужащих США. Все они получили контузии или черепно-мозговые травмы, передает NEWSru.co.il.

Ранее сообщалось о 34 пострадавших. Но Кэмпбелл заявил, что еще у 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. Он отметил, что из 50 контуженных 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и вернулся к исполнению своих обязанностей. 18 человек эвакуировали в Германию для лечения.

16 января Centcom сообщал, что в результате этого обстрела пострадали 11 военнослужащих США. Изначально же министерство обороны США и президент США Дональд Трамп заявляли, что пострадавших нет.