Помпео: США предложили палестинцам «блестящее будущее»
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил мнение, что население Палестины со временем поддержит новый план Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.
По словам Помпео, в таком случае перед жителями страны будет открыто «блестящее будущее». «Палестинцам придется решить, хотят ли они и дальше жить в тех трудных условиях, в которых живут сегодня. Наш план откроет им блестящее будущее», - сказал он в интервью журналисту Бену Шапиро, пояснив, что на принятие решения США отвели четыре года, отметив, что не ждет ответа палестинцев «сегодня или завтра».
Госсекретарь подчеркнул, что «сделка века» - это шанс на мир, а не инструкция для немедленного исполнения, и Палестина не обязана соглашаться на урегулирование по плану Трампа здесь и сейчас.
«Я убежден, что палестинский народ в последующие недели и месяцы поймет, что данная возможность является для них наилучшей, а мы даем им четыре года», - заключил Помпео.