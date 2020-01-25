Помпео: США предложили палестинцам «блестящее будущее»

По словам Помпео, в таком случае перед жителями страны будет открыто «блестящее будущее». «Палестинцам придется решить, хотят ли они и дальше жить в тех трудных условиях, в которых живут сегодня. Наш план откроет им блестящее будущее», - сказал он в интервью журналисту Бену Шапиро, пояснив, что на принятие решения США отвели четыре года, отметив, что не ждет ответа палестинцев «сегодня или завтра».

Госсекретарь подчеркнул, что «сделка века» - это шанс на мир, а не инструкция для немедленного исполнения, и Палестина не обязана соглашаться на урегулирование по плану Трампа здесь и сейчас.

«Я убежден, что палестинский народ в последующие недели и месяцы поймет, что данная возможность является для них наилучшей, а мы даем им четыре года», - заключил Помпео.