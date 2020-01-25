По итогам 2019 года чистая прибыль Банка Республика выросла в 10 раз

10:59

Банк Республика, один из ведущих финансовых институтов в Азербайджане, опубликовал финансовые показатели за 2019 год. Согласно отчетности, банк продемонстрировал значительный рост по всем ключевым финансовым показателям, усилив свои позиции на рынке. Так, согласно отчету, по сравнению с 2018 годом, чистая прибыль банка выросла в 10 раз и составила 20,4 млн манатов, чистая операционная прибыль банка увеличилась в 4 раза, составив 40,7 млн манатов, а чистая процентная прибыль банка увеличилась на 68% - 41,3 млн манатов.

По состоянию на 1 января 2020 года активы банка составили более 1,4 миллиарда манатов, это на 44% больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Кроме того, совокупный капитал банка увеличился на 49%, депозитный портфель - на 54%, а кредитный портфель - на 41%. «В 2019 году банк продолжил динамично развиваться, показав существенный рост по всем направлениям, еще раз доказав устойчивость выбранной бизнес-модели, направленной на обслуживание реального сектора экономики. Банк смог достичь высоких результатов, благодаря непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, повышению качества клиентского сервиса, созданию и развитию новых цифровых решений. За отчетный год мы существенно расширили как клиентскую базу банка, так и увеличили кредитный портфель, особенно в таких сегментах как микро, малое и среднее предпринимательство.