Предполагаемый убийца российского депутата покончил с собой

Следователи обнаружили тело подозреваемого в совершении убийства — им оказался 38-летний местный житель. Как сообщили в ведомстве, предполагаемый убийца покончил с собой.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для помощи в расследовании убийства в Ростовскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сообщает РЕН ТВ, убийца ворвался в дом депутата с палашом. Он нанес своим жертвам множественные удары в область головы, в результате чего Алабушев и его жена скончались на месте. Их тела обнаружил водитель депутата. Тело убийцы было обнаружено на втором этаже дома.