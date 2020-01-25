Республиканская партия США не сможет сократить слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа путем блокировки свидетельских показаний, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые представители Республиканской партии готовы поддержать желание демократов выслушать показания экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и других свидетелей, что лишает республиканцев необходимого для блокировки числа голосов.

Подобное развитие событий может стать серьезным препятствием для завершения процесса быстрым оправданием, к которому призывают представители защиты Трампа.

Демократы ранее отмечали, что хотели бы вызвать в качестве свидетеля бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Республиканцы выступали против принятия резолюции. Вместе с тем они отмечали, что в случае ее одобрения могли бы вызвать в качестве свидетеля Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Республиканцы заявляли, что Хантер Байден должен ответить на вопросы, касающиеся его работы в украинской энергетической компании Burisma.