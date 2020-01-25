Республиканцам не хватает голосов для быстрого оправдания Трампа американские СМИ
Республиканская партия США не сможет сократить слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа путем блокировки свидетельских показаний, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Об этом сообщает Associated Press.
Некоторые представители Республиканской партии готовы поддержать желание демократов выслушать показания экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и других свидетелей, что лишает республиканцев необходимого для блокировки числа голосов.
Подобное развитие событий может стать серьезным препятствием для завершения процесса быстрым оправданием, к которому призывают представители защиты Трампа.
Демократы ранее отмечали, что хотели бы вызвать в качестве свидетеля бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Республиканцы выступали против принятия резолюции. Вместе с тем они отмечали, что в случае ее одобрения могли бы вызвать в качестве свидетеля Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Республиканцы заявляли, что Хантер Байден должен ответить на вопросы, касающиеся его работы в украинской энергетической компании Burisma.